Bu yıl 2-3 Kasım tarihlerinde %100 Müzik’in katkılarıyla gerçekleşen MIX Festival, sekizinci kez Zorlu PSM’de kapılarını binlerce müziksevere açarak, farklı müzik türlerinin en güçlü temsilcilerini aynı sahnede buluşturdu. Elektronik müzikten indie’ye, rapten dans müziğine kadar geniş bir yelpazeye yayılan festival, farklı tarzları bir araya getirdi.

Festivalin ilk gününde Monday In Neptune, Bedük, Temples, Milky Chance, Digitalism, Σtella, Yīn Yīn, Catching Files, Hissikablelvuku, Non, Superbebek ve Timuçin Coşkun gibi birbirinden sanatçılar sahne alırken ikinci gün Altın Gün, Starsailor, Trentemøller, Cem Yıldız, Can Temiz, Balthvs, Lucky Love, Local Natives, Orhan Tanrıver, Cisetta ve Jamie S. ile coşku doruğa ulaştı.

Dünya çapında tanınan isimlerin, festivalin her köşesine kendi ritimlerini taşıdığı iki günlük müzik maratonunda her sanatçı, farklı sahnelerde sergiledikleri canlı performanslarıyla dinleyicileri müziğin büyülü atmosferine çekti. Mix Festival 8. kez Zorlu PSM’de 5 binin üzerinde müziksevere unutulmaz bir deneyim sundu.