Zorlu PSM 10. sezonu Fazıl Say'la açıyor

10. sezonunu bu akşam Fazıl Say’ın 'Hayat Ağacı' eseri ile açacak olan Zorlu PSM, yeni sezonda 700’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak; dünya çapındaki efsanevi müzisyenleri, dünyaca ünlü tiyatro, müzikal, dans, opera-bale gösterilerini, yerli yıldızları ve alternatif sesler ile genç sanatçıları Zorlu PSM sahnesinde ağırlayacak.

Kapılarını sanatseverlere açtığı ilk günden bu yana Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunmayı amaç edinen Zorlu PSM, 10. sezonunu kutlamanın heyecanını yaşıyor. Yeni sezonda 700’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapmayı planlayan Zorlu PSM, 10. sezonunun açılışını bu akşam dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın yeni eseri 'Hayat Ağacı' süiti ile gerçekleştiriyor. İlk kez İstanbul’da dinleyici ile buluşacak olan 'Hayat Ağacı' süitine dünyanın en önemli çellistlerinden genç yetenek Jamal Aliyev eşlik edip Refik Anadol’un da eserden ilhamla tasarladığı Yapay Zeka Veri Heykeli’nin yer alacağını duyuran Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, yeni sezonda yer alacak tüm diğer projeleri sanatseverlerle paylaştı.





Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, 10. sezonu başlatacak bu özel açılış konseri ile ilgili şunları söyledi: "Kendi alanlarında imza attıkları büyük başarılarla dünya çapında tanınan ve yakından takip edilen iki büyük sanatçımızı 10. sezonumuzun açılış gecesinde bir araya getiriyoruz. Büyük başarılara imza atan, değerli bestecimiz ve piyanistimiz Fazıl Say, Zorlu PSM’nin özel siparişi üzerine bestelediği 'Hayat Ağacı' isimli eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirerek sezonumuzun açılışını yapacak. Bu özel eseri dinlerken aynı zamanda uluslararası dijital sanat projeleriyle tanınan, yeni medya sanatçımız Refik Anadol’un, Fazıl Say’ın ilham verici notalarından yola çıkarak hazırladığı bir dijital sanat eserini de eş zamanlı olarak izleyeceğiz. Görsel ve işitsel sanat alanındaki iki büyük temsilcimizin ürettiği sanat eserlerine 10. sezonumuzun açılış gecesinde ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor; bu iki eserin Zorlu PSM sahnesindeki etkileyici birlikteliğine sanatseverlerle birlikte tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz.”

“Hayatı, kendi yaşamımın perspektifinden sizlere anlatmak istedim”

Konserde seslendireceği eser için teklifin, geçen sene pandeminin kapanma zamanlarında yapıldığını belirten ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, şöyle devam etti: "Ben de daha o zamandan seve seve bu eseri yazmak istediğimi söylemiştim. Hatta daha da zenginleştirip eserde bir viyolonsel olabileceğini düşünerek Jamal Aliyev’i de düşünmeye başlamıştım. Daha sonra Refik Anadol’un da projeye dahil olduğunu öğrenince Refik Anadol’un dünyadaki işlerine çokça saygı ve sevgi duyduğumu belirterek işi daha da boyutlandıracağını düşündüm. Dolayısıyla üç kişi bu işi daha görkemli bir hale getirebileceğimiz fikri oluştu. Eser İstanbul üzerine mi olsun, insanlar üzerine mi olsun diye kafa yorarken Zorlu PSM’nin beni özgür bırakmasıyla ben de hiç yapmadığım kişisel bir eser çalışmış oldum. O kadar kişisel ki bu eseri neredeyse kendim için besteledim diyebilirim."

“60 milyondan fazla ağaç fotoğrafı yapay zeka tarafından öğrenildi”

Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol ise, hem Fazıl Say hem de Jamal Aliyev ile çalışmanın kendisi için bir rüya olduğunu belirtti: "Bu çok büyük bir heyecan. Projeye, Fazıl Hoca’mın bahsettiği gibi tüm o dünyayı olabildiğince şeffaf bir biçimde aktarabilmek adına 60 milyondan fazla ağaç fotoğrafının içinde bulunduğu belgeleri yapay zekanın öğrenmesiyle başladık. Aslında tüm anlamını, derinliğini koruyarak bir yapay zekanın bu eseri bizlerle birlikte dinlemesine tanık olacağız. Eser eş zamanlı yani kendini tekrar etmeyecek, o an orada var olacak ve bizle kalacak bir hayat deneyimi olacak. Dolayısıyla bu deneysel hayali ortaya çıkarmaya çalıştık diyebiliriz."

“Fazıl Say idolüm olan ve kayıtlarıyla büyüdüğüm bir sanatçı”

Dünyanın en genç ve yetenekli çellistlerinden Jamal Aliyev ise; “Sevgili Fazıl Say, kariyerimin şekillenmesi için çok destek oldu. Kendisi de idolüm olan ve kayıtlarıyla büyüdüğüm bir sanatçıdır. Bu sebeple burada beraber olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyım” diye konuştu.

Dünyaca ünlü yıldızlar yine PSM Sahnesi’nde olmaya devam ediyor

New Model Army

10 sezon açılışının hemen ardından uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri Zorlu PSM sahnelerinde dinleyicileriyle buluşacak. Indie folk pop türünün en büyük gruplarından Kings of Convenience, caz müziğinin yenilikçi ve Türkiye’de de çok sevilen grubu Snarky Puppy, daha önce sahnemizde ağırlayacağımız ancak pandemi sebebiyle ertelenen, bu yıl 40. yılını kutlayan İngiliz rock efsanesi New Model Army ve 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi ve Brit-rock’un efsanevi grubu, Travis sezon açılış konserinin ardından PSM sahnelerinde dinleyicisiyle buluşacak.

Müzikseverlerin her yıl dört gözle beklediği MIX Festival bu yıl büyüyerek devam ediyor

Dünya çapındaki sesleri ve yerli sanatçıları bir araya getiren MIX Festival, bu yıl 6. kez 7-8 Ekim’de gerçekleşecek. Indie pop’tan rap müziğe geniş yelpazede müziğe doyacağımız festivalde; Men I Trust, Ceza, 3pillie, Bangoverz, Can Güngör, Futuro Pelo, Geeva Flava, Gülinler, Hedonutopia, Hünkar, Kardelen, Kit Sebastian, Klor, MFY b2b Ali Özel, Opus Kink, Second, Seda Erciyes & Tuğçe Şenoğul, The Away Days, The Ringo Jets, Thomas Guerlet ve çok daha fazlası 2 gün boyunca Zorlu PSM’yi müziğin başkenti yapacak.

Sónar Istanbul bu sezon üç güne yayılıyor!

Her yıl büyük ilgi gören ve dünyanın en prestijli elektronik müzik festivali olarak bugüne dek binlerce müzikseveri ağırlayarak müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sónar Istanbul, yedinci edisyonunda Zorlu PSM’nin 10. Sezonuna özel olarak üç güne yayılacak ve her yıl olduğu gibi binlerce müzikseveri biraraya getirecek.

Yazın yeni gözdesi “PSM Loves Summer “bu yaz da bizlerle!

İlk kez 9. sezonda gerçekleşerek katılımcılardan büyük ilgi gören ve dünya starlarını peşpeşe müzikseverlerle buluşturarak Placebo ve Arctic Monkeys gibi dev isimlerin ağırlandığı PSM Loves Summer serisi, 2023 yazında da sürpriz isimleri ağırlamaya devam edecek.

Yepyeni bir kolektif proje: Air Anatolia!

Melike Şahin

Geçtiğimiz yıl Londra Caz Festivali iş birliği ile Londra caz sahnesinin sevilen isimlerini ağırlayan Zorlu PSM, bu yıl da LCF ile yeni bir iş birliği yapıyor ve British Council’ın da desteğiyle Air Anatolia isimli yepyeni projesini hayata geçiriyor. Air Anatolia projesi: bugün dünya çapında dinlenen Anadolu rock müzisyenlerini ve güncel Türkçe müziğin sevilen isimlerini İngiliz müzisyenleri ile bir araya getiriyor. Bu proje iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi pekiştirecek yeni bir adım niteliğinde. Anadolu rock’ın efsane grubu Moğollar’dan Cahit Berkay ve Taner Öngür, güncel Türkçe müziğin en sevilen isimlerinden Melike Şahin, ModeXL grubundan VEYasin, Islandman olarak tanıdığımız Tolga Böyük, İngiltere’nin ünlü bestecilerinden Al MacSween’le (Maisha, Kefaya) Yazz Ahmed, Thodoris Ziarkas, Tamar Osborn, Derya Yıldırım, Tolgahan Çoğulu, Murat Ertel, Eralp Güven, Ahmet Güvenç, Jake Long, Chelsea Carmichael, Erdem Baser, Ekin Eti ve Muhlis Berberoğlu hem İstanbul’da hem de Londra’da proje kapsamında sahne alacaklar.

Ufuk açan tiyatro oyunlarına hazır olun!

Geçtiğimiz yıl tiyatro alanının sürdürülebilirliği için yeni prensiplerle yola koyularak özellikle yerli yazarların yeni eserlerine yer vermek için çalışmaya başlayan Zorlu PSM, bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ilk kez Zorlu PSM Prodüksiyon’un kendi yapımı olarak seyirciyle buluşan, Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği, Elçin Sangu, Ali Seçkin Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı’nın yer aldığı Şehirde Kimse Yokken, Öner Erkan ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, Kayhan Berkin’in, Ingmar Bergman’ın kült filminden uyarladığı ve yönettiği Evlilikten Sahneler, Zorlu PSM’nin Ortak Yapım kapsamında yapımını üstlendiği, Evrim Doğan ile Umut Kurt’un yer aldığı, Mark Levitas’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Yeşim Özsoy’un kaleme aldığı Kum Zambakları oyunlarının ardından bu yıl Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı Kibrit’in Ucunda oyununu başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun performansıyla sahnede olacak.

Evlilikten Sahneler

Öte yandan çok değerli bir iş birliği olarak; İKSV’nin 50. yılı ve PSM’nin 10. yılı kapsamında Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği ve Serkan Keskin’i baş rolde izleyeceğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden uyarlanan oyun, İKSV ve İD İletişimin ortaklığında hayata geçirilecek. Bir diğer önemli bir iş birliği olan 2004'ten bu yana İngiltere Ulusal Tiyatrosu, Royal Shakespeare Company ve Shakespeare’s Globe'da tiyatro yapımları sahneye koyan, PSM Atölye eğitmenleri arasında da yer alan, ödüllü İngiliz yönetmen Blanche McIntyre Zorlu PSM için, dünya klasiklerinden biri olan Vişne Bahçesi oyununu sahneye koyacak.

Sevilen klasik eserler ve müzikaller bu sezon da Zorlu PSM’de!

Alice Müzikali

2018 yılında “Kuğu Gölü” ile temsillerini gerçekleştiren Monte Carlo Balesi, bu kez efsanevi Romeo ve Juliet hikayesi ile Zorlu PSM’de olacak. Dünyaca ünlü Alman soprano Diana Damrau ve muhteşem Fransız bas bariton Nicolas Testé, Bilkent Senfoni eşliğinde Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi’den oluşan bir repertuvarla Royal Affairs: Kings and Queens of Opera adlı gösterisiyle sanatseverlerle buluşacak. Geçmiş sezonlarda 32 gün kapalı gişe oynayan efsanevi Notre Dame de Paris müzikali, bir kez daha orijinal dili Fransızca olarak Mayıs ayında Turkcell Sahnesi’nde 21 performans sergileyecek. Öte yandan, BKM ve ID İletişim ile yapımı üstlenilen Alice Müzikali, Kasım’dan itibaren Zorlu PSM’de gösterimlerine devam edecek.

Yerli sahnenin yıldızları ve alternatif sesleri yıl boyu Zorlu PSM’de

Büyük Ev Ablukada, Sıla, Sertab Erener, Melike Şahin, Gökhan Türkmen, Teoman gibi sevilen yerli yıldızlar 10. sezonda Zorlu PSM’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken Zorlu PSM’nin daima desteklediği ve sahnelerini açtığı Güneş, Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin, Mert Demir, Second gibi başarılı alternatif müzisyen ve gruplar da yine müzikseverlerle buluşacak. Bu yıl müzik dünyasına yön veren isimlere hak ettikleri değeri verecek nostaljik projeleri de hayata geçirmeyi planlayan Zorlu PSM, müzik tarihine damga vurmuş olan, Atlantic Records’un sahibi Ahmet Ertegün’ü 100. yaş gününe özel bir projeyle anacak. Diğer yandan sanat güneşimiz Zeki Müren’i anacağı özel bir projeyi de hayata geçirmeye hazırlanan Zorlu PSM, yerli halk müziğinin de programında daha sık yer alması fikriyle Şevval Sam, Fuat Saka ve Niyazi Koyuncu gibi Karadeniz müziği denince akla gelen sevilen müzisyenler ile Hey Gidi Karadenizprojesini hayata geçirecek.

Zorlu PSM’nin sofistike mekanı ve sevilen caz kulübü Touche yine dopdolu!

Şehrin en iyi caz kulübü olarak görülen Touche, bu yıl Demet Sağıroğlu, Ferit Odman, Duygu Soylu, Fikri Karayel, Selen Beytekin, Kerem Görsev, Ozan Musluoğlu, TuzBiber Stand Up ve Bar Psikoloğu gibi isimlerle pek çok değerli müzisyenin yer aldığı dopdolu caz ve stand-up programıyla sanatseverleri karşılayacak.

PSM Atölye ikinci yılında!

Zorlu PSM’nin tiyatronun sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla başlattığı PSM Atölye eğitim programı, ikinci yılında genç katılımcılarını bekliyor. 18-30 yaş arası gençlerin yeteneklerini ön plana çıkarmak için özel olarak hazırlanan eğitim programına başvuru ise 25 Eylül’e kadar devam ediyor. Bu yıl da başarılı tiyatro yönetmeni Serdar Biliş’in küratörlüğünde gerçekleşecek olan atölyede, Türkiye’den ve uluslararası alandan önemli isimleri eğitmen kadrosunda göreceğiz.

Kings of Convenience

PSM YouTube kanalı bu sezon da capcanlı!

Dijital alanda da iddialı bir şekilde varlığını sürdürmeye devam eden Zorlu PSM, bu sezon da izleyicilerine yeni programlar sunmaya devam edecek. Kutsal Motor ekibinden Zeynep Ocak’ın sunuculuğunda gerçekleşecek, Zorlu PSM sahnelerindeki etkinliklerin merak edilen sahne arkasını göreceğimiz Kuliste Röveşata programı ile Zorlu PSM’nin DNA’sı ile tanışırken, İbrahim Selim’in sunuculuğunda Quiz Night etkinliği ile bar kültürünün keyifli oyununu dijitale taşınacak. Öte yandan Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Barış Kıralioğlu ve Aybike Turan’ın bir araya gelerek farklı konuları masaya yatıracakları Crossover Talksformatı YouTube kanalına taşınarak sıra dışı bir program gerçekleştirecek. Müzik odaklı içerikleriyle sosyal medyada kısa zamanda ünlenen müzisyen Paptırcem, PSM YouTube kanalında yayınlanacak yeni bir programa imza atacak.

Digilogue Summit’e Zorlu PSM yine ev sahipliği yapıyor

Zorlu Holding iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenlenecek olan Digilogue Summit’e Zorlu PSM yine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu seneki teması “Creating in the Light of Technological Advances” olan zirvede gelişen teknolojilerin yaratıcılık ve yaratıcıları nasıl etkilediğini inceleyecek dört panel, üç masterclass ve iki adet film gösterimi olacak. Web 3.0’dan yapay zekaya, metaverse’ten sürdürülebilirlik konularına kendi alanında uzman birçok uluslararası konuşmacının yanı sıra Türkiye’de bu alanlarda üretim yapan sanatçı ve akademisyenler de ağırlanacak. 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Summit’in ikinci gününde sanatçı Liam Young da Planet City adlı canlı performansını sergileyecek.

Travis

10. sezona özel sergi ve turlar

Zorlu PSM bu yıl, PSM’nin 10 yıllık tarihine ışık tutacak bir sergi hazırladı. Açıldığı günden bu yana ağırladığı önemli sanatçıların ve grupların fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisini 16 Eylül’den itibaren Zorlu PSM’de ziyaretçilerin ilgisine sunacak. Öte yandan yine Zorlu PSM’nin 10 yıllık sahne geçmişini ve birikimini misafirlerin erişimine açarak Türkiye’de benzeri daha önce hiç yapılmamış Unseen Tour isimli backstage tur projesini de hayata geçirecek. Etkileyici altyapı ve performans arşivini paylaşarak, Zorlu PSM’nin ağırladığı dünyaca ünlü prodüksiyon ve sanatçı geçmişini, merkezin dünya standartlarında donanımlı ve teknolojik altyapısını; dijital çağa uygun, güncel bir sunumla ziyaretçilere açacak.

İstikrarlı bir sosyal fayda projesi başlıyor

Zorlu PSM, 10 yıllık birikiminden yola çıkarak, bu yıl herkesi sanatla yakınlaştırmayı amaçlayan, ulaşabildiği her kesime muhakkak faydası olacağına inandığı bir sosyal fayda projesinin de ilk adımını atıyor. IPSOS’un 2018 yılında yaptığı Türkiye’yi Anlama Kılavuzu’ndaki verilere göre Türkiye’de toplumun yarısı sinemaya gitmiyor. Ayda bir gidenler ise toplumun sadece % 16’lık bir kısmını oluşturuyor. İnternetten en fazla satın alınan ürün gruplarına bakıldığında konser ve tiyatro biletleri ise sadece % 11’lik bir yer tutuyor. Yapılan araştırma tüm bunların yanı sıra toplumun % 78’inin müzik dinlenen eğlence yerlerine maalesef hiç gidemediğini gözler önüne seriyor. Zorlu PSM’de bu araştırmadan yola çıkarak insanların hayatlarında sanata daha fazla yer açmalarını sağlamak için İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş yetişkinleri ve çocukları, alanında uzman STK’lar SosyalBen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın ortaklığında “İlk Konserim, İlk Tiyatrom PSM’de” projesiyle PSM’deki konser ve tiyatro etkinliklerinde ağırlamaya hazırlanıyor.