Balıkların korunması için tedbirleri sıklaştıracaklarını ifade eden Şişman, şunları kaydetti: "Söz konusu tarihlerde balığı avlamak kesinlikle yasak. Av yasağı döneminde 17 araç kiralayacağız. Bu araçları Sahil Güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerimizle paylaşacağız. Sahada 7/24 denetimlerimizi sürdüreceğiz. Uygulamalarla ilgili yanlış bir şey yapmamak adına paydaşlarımızı eğitime tabi tuttuk. Bu özel balığın neslini korumak için vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı bilgilendiriyoruz. Okullarda da hem yasaklar hem de balık neslinin devam edebilmesi için çeşitli eğitim çalışmaları yürütüyoruz."