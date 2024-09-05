Tüm toksik aile ilişkileri kasıtlı olarak acı verici ve umursamaz değildir. Bazıları sizi önemseyen insanları içerir - iyi niyetli, ancak ihtiyaçları ve dünyada var olma biçimleri sizi kendinizden ve mutluluğunuzdan ödün vermeye zorladığı için toksik olan insanlar. Ve ne kadar zor olsa da, kendimize yaşamak için alan bırakacak kadar mesafe koymalıyız.