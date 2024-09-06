Galler: 0 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Galler ise aynı gün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

MİLLİLER PENALTI BEKLEDİ HAKEM DEVAM DEDİ A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynadığı Galler maçında çarpıcı bir pozisyon yaşandı. Maçın 29. dakikasında ceza alanında Joe Rodon ile girdiği mücadelede yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi.

Norveçli hakem Rohit Saggi pozsiyona 'Devam' kararı verirken, pozisyonun ardından Joe Rodon ile tartışma yaşayan Barış Alper Yılmaz sarı kartla cezalandırıldı. Hakem Saggi, VAR ile görüştükten sonra 'Devam' kararını onayladı ve maç kaldığı yerde devam etti. REKLAM BARIŞ ALPER YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, Galler karşılaşmasının 62. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Barış Alper, İzlanda ile oynanacak bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak. EREN VE EMİRHAN İLK KEZ KADRODA YER ALDI Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan iki oyuncu, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek. BAŞKAN HACIOSMANOĞLU KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi. Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.

Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı. 45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 51. dakikada milli takımın sol kanattan gelişen atağında Arda Güler ceza sahasında topla buluştu, yaptığı ortada Barış Alper kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 56. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Wilson'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı. 87. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafayı vurdu, top kaleci Ward'da kaldı. Mücadele 0-0 sona erdi.