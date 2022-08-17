Zor ölüm 3 filminin konusu ne ve oyuncuları kim? Die Hard with a Vengeance filmi ne zaman, nerede çekildi?

Vizyona girdiği 1995 yılında sinemaseverlerden tam not almayı başaran film, 17 Ağustos akşamı Star TV'de televizyon izleyicisi ile buluşacak. Zor ölüm 3 filmini ilk kez izleyecek olanlar "Zor ölüm 3 filminin konusu ne ve oyuncuları kim, Die Hard with a Vengeance filmi ne zaman vizyona girdi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Zor ölüm 3 hakkında tüm detaylar...

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Raymond - Aldis Hodge

Dexter's friend - Edwin Hodge

Dr. Fred Schiller - Stephen Pearlman

Sharon Washington - Bill Jarvis

Michael Cristofer - Wanda Shepard

Phyllis Yvonne Stickney - Felix Little

John C. Vennema - John Doman

Berndt - T. Alloy Langenfeld

Patrick Borriello - Kent Faulcon

Larry Griffith - Gerry Becker

Daryl Edwards - Drew Nelson

Greek Deli Proprietor - Michael Tadross

Federal Reserve Guard - John Hoyt

Arab Cabbie - Aasif Mandvi

ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN KONUSU

New York’lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane’e, Harlem’de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.