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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Zor Değil' kitabı ünlü isimleri bir araya getirdi

        'Zor Değil' kitabı ünlü isimleri bir araya getirdi

        Gençlere yol gösteren videolarıyla dikkat çeken iş insanı Recai Çakır'ın hayatındaki kesitler kitaba çevrildi. Kitap gelirleriyle Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın çalışmalarına destek sağlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:39
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        'Zor Değil' kitabı ünlü isimleri bir araya getirdi
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        Sosyal medyada platformlarında, hayata dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Recai Çakır'ın gelirleri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağışlanacak Zor Değil kitabının lansmanı 21 Eylül Cuma akşamı yaza veda gecesi ile gerçekleşti.

        Oyuncu Levent Can'ın, Recai Çakır'ı sahneye davet etmesiyle başlayan gecede, kitabın ortaya çıkışı hakkında konukları bilgilendiren Recai Çakır, daha sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, Başkan Yardımcısı Yılmaz Algül, Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ve Ali Şen başta olmak üzere iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatından misafirleriyle yaza veda etti.

        Ali Atik, Alper Aksoy, Erol Aksoy, Can Pulak, Cem Yurdakul, Emekli Vali Cemil Serhatlı, Faruk Saraç, Şule Argüder, Nesrin Körükçü, Nurettin Sönmez, Oğuz Poyraz, Sibel Savacı, Sinan Erkoç, Yelda Cumalıoğlu'nun katıldığı gecede; Bilgen Bengü, Bora Gencer, Buzuki Hakan, Hurşit ve Dicle Yenigün, Şakir Öner Gürhan, Tarık Pabuççuoğlu, Tayfun Duygulu, Yalçın Dümer sahne aldı.

        Destek Yayınları'ndan çıkan kitabın arka kapak yazısı şu şekilde:

        "NE ZAMAN KENDİNİ SIKIŞMIŞ VE KARANLIKTA HİSSEDERSEN BİL Kİ GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDESİN."

        Üzüm, şarap yapılmak için ezilir. Elmas, basınçla oluşur. Zeytin, yağını bırakması için sıkıştırılır. Tohumlar ise karanlıkta filizlenir. Zorluklar mükemmel öğretmenlerdir, yaşadığın bir zorlukta üzerine yönelmiş bir güç vardır ve seni tam da o yerden güçlendirmeye çalışıyordur.

        Dışarıdan görülen süslü vitrinler çoğunlukla bir aldatmacadır. Kimse dizlerini kanatmadan inşa edememiştir kendini, emek vardır, çaba vardır elbette ama zor değil...

        Yeteri kadar hata yapmışsan hayatta ve pişmanlıklarından ders almışsan, üstüne mutsuzluğu ve yokluğu da tatmışsan artık usta bir kaptan sayılabilirsin.

        Unutma bu dünya en çok zorlandığın yerden güçlenmeni isteyen bir yer ve sen "Hikâyemi bu şekilde yazmayacağım!" deme gücüne sahipsin. Güçlenmek de, büyümek de, derinleşmek de zor değil...

        Bolca bedel ödenmiş bir hayattan dersler bekliyor seni bu kitapta. Yanılsamalardan, yanlış hedeflerden, tuzaklardan, hırstan, tembellikten, denge kaybından ve anlamsızlıktan arınman için unutmaman gereken 10 dersi dinlemeye hazır mısın?

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Recai Çakır
        #zor değil
        #Kitap
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