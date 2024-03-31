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        Haberler Gündem Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir?

        Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir?

        Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Zonguldak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Zonguldak Belediyesini hangi parti kazandı ve Zonguldak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Zonguldak yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:08
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        Zonguldak Belediye başkan adayları kimlerdir? Zonguldak Belediyesi hangi partide? Zonguldak Belediye başkanı kimdir?
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        Zonguldak BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Zonguldak Belediye Başkanlığını 25125 alınan oy ve %42.52 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ömer Selim Alan kazanmıştır.

        Zonguldak Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 4

        Adalet ve Kalkınma Partisi 3

        İYİ Parti 1

        Zonguldak BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        KENAN ZEREN - YENİDEN REFAH Zonguldak Belediye Başkan Adayı ÖNDER BOSTANCI - DP Zonguldak Belediye Başkan Adayı ŞENDOĞAN YAVUZ - Gelecek Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN - ZP Zonguldak Belediye Başkan Adayı CEM DERELİ - SP Zonguldak Belediye Başkan Adayı SERKAN ORAL - BTP Zonguldak Belediye Başkan Adayı MEHMET ÖZDEMİR - HÜDAPAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı KAYA ADANIR - İYİ Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı GÖKHAN YILMAZ - VATAN Zonguldak Belediye Başkan Adayı ÖMER SELİM ALAN - AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı ABDULBARİ TUNÇ - HAKPAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı YAKUP DALKIÇ - TKH Zonguldak Belediye Başkan Adayı FATİH KELEŞ - DEVA Zonguldak Belediye Başkan Adayı SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ - DSP Zonguldak Belediye Başkan Adayı CEMAL CEYLAN - MP Zonguldak Belediye Başkan Adayı CEYLAN TURĞUT - DEM Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı TAHSİN ERDEM - CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN HASEKİ - MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı

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