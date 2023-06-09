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Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak Çaycuma'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci kazada otomobilde bulunan 2 kuzen öldü, otobüsteki 2 yolcu yaralandı

Giriş: 09.06.2023 - 05:08 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
AA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Perşembe yol ayrımında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yol kenarında bulunan restorana çarparak durabildi.

OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Resul Baş'ın (19) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Göksel Baş (22) ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 yolcunun hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖLEN KİŞİLERİN KUZEN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan hayatını kaybeden gençlerin kuzen olduğu, yolcu otobüsünün sürücüsünün ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden gençlerin kaza yaptığı yere gelen yakınları gözyaşı döktü.

Valizleriyle bir süre bekleyen yolcular daha sonra başka otobüs ile seyahatlerine devam etti.

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