Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta taksi durağına yapılan bomba ihbarı korkuttu | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta taksi durağına yapılan bomba ihbarı korkuttu

        Zonguldak'ta bir taksi durağını arayan kişi, durakta 'bomba var, kaçın' dedi. Panik yaşayan taksiciler polise haber verirken, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 01:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksi durağına yapılan bomba ihbarı korkuttu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 23.00 sıralarında kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, Merkez Taksi durağını arayarak, durakta bomba olduğunu söyledi.

        TAKSİCİLER PANİK YAŞADI

        Panik yaşayan taksicilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; çevrede yapılan aramada, şüpheli herhangi bir şeye rastlanılmadı. Polis ekipleri taksicilerin ifadesini alarak, tutanak tuttu.

        "KAÇIN, DURAKTA BOMBA VAR PATLAYACAK"

        30 yıldır aynı durakta çalışan taksici Erol Özışık (51), "Saat 11'i 5 geçe, 10 geçe gibi bir telefon geldi. 15-16 yaşlarında bir çocuk sesine benziyordu. 'Abi kaçın duraktan, bomba var. Patlayacak' diye telefonda benimle konuştu. Ben de 'sen ne diyorsun' deyip inanmayarak yanımdaki arkadaşa verdim. O da konuştu. Ona da ağlayarak aynı şeyleri söyledi, 'kaçın durakta bomba var.' O da inanmadı gerçi de biz emniyeti aradık. Gelip incelediler. Şu anlık bir şey yok. Yani bilinmeyen numara, görünmedi numara. Taksilerimizi boşalttık. Arama-tarama yapıldı, asılsız ihbardı herhalde. Ben 30 senedir buradayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ZONGULDAK
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        Üç çocuk annesiydi! Evde ölü bulundu
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Habertürk Anasayfa