Zonguldak'ta pat pat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Karadeniz Ereğli'de B.A'nın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Çayırlı köyünde virajı dönerken devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazım Kılıç yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; yaralılardan Nazım Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.