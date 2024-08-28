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        Haberler Dünya Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Dış Haberler

        Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

        Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, bugün gözaltı süresi bittikten sonra hakim karşısına çıkarıldı. Durov, 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 23:54 Güncelleme: 28.08.2024 - 23:54
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        Fransa'da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Ulusal basında yer alan haberlere göre, "otoritelere bilgi vermeyi reddetmenin" de bulunduğu suçlamalarla sorgulanan Durov bugün hakim karşısına çıktı.

        Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov’un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

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        Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

        SUÇLAMALAR NE?

        Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.​​​​​​​

        Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #telegram
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