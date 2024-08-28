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        Haberler Dünya BM: İsrail, bilgileri dahilinde olduğu halde BM aracını vurdu | Dış Haberler

        BM: İsrail, bilgileri dahilinde olduğu halde BM aracını vurdu

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun dün gece Gazze'de BM'ye ait bir insani yardım aracını vurduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 23:27 Güncelleme: 28.08.2024 - 23:27
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        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrail Savunma Güçlerinin (IDF) dün akşam BM logosuyla açıkça belirtilmiş, bilgileri dahilindeki BM insani yardım konvoyunun bir aracına ön camı da hedef alarak 10 defa ateş açtığını belirtmek istiyorum." dedi.

        "Neyse ki araçta bulunan iki personel zarar görmedi." diyen Dujarric, araçların zırhlı olmasının BM çalışanlarının hayatını kurtardığını belirterek zırhlı araçlara duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

        Dujarric, olayın İsrail ordusuyla BM arasındaki koordinasyonun çalışmadığını gösteren "en son olay" olduğunu, bu tür hadiselerin "bir daha yaşanmamasını sağlamak için" İsrail ordusuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Genel Sekreter Sözcüsü, saldırının kasıtlı yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bize ateş edenlerin zihniyetini değerlendirmemizin bir yolu yok. Bu özel konvoyun hareketinin İsrail yetkilileriyle koordineli olduğunu biliyoruz." karşılığını verdi.

        Dujarric, olayın soruşturulması için İsrail tarafına baskı yapılıp yapılmayacağı konusunda ise "O tarafta hiçbir etkimiz yok." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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