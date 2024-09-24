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        Haberler Gündem Zonguldak'ta otobüs terminalinde çıkan kavga güvenlik kamerasında - Güncel haberler

        Zonguldak'ta otobüs terminalinde kavga! O anlar kamerada

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otobüs terminalinde çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:08
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        Terminalde kavga! O anlar kamerada
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        Karadeniz Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 18 Eylül'de, Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş ile Abdurrahman Efe G. ve Oğuz G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

        Çevredekilerce yatıştırılan kavganın ardından darp raporu alan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Kavgaya karışanlar, emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan kavga anı, terminalin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, tarafların kavga etmesi ve çevredekilerin araya girerek olayı yatıştırması yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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