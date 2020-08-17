Olay ilçedeki sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli olarak çıkan 37 yaşındaki Ersin A.'yı takibe alan Devrim Celal K., daha sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı.
İHA'nın haberine göre, bankta oturan husumetlisinin kafasına ve vücuduna defalarca ateş eden zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre teslim olmadı. Elinde cinayet silahı ile sahilde dolaşan ve polislere kendisini öldürmekle tehdit edip yaklaşmamalarını isteyen zanlı vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Sahilde bir süre silahla gezen zanlı yaklaşık 15 dakika sonra polislere silahını vererek teslim oldu. Cinayet zanlısı olay yerinden zabıta aracına bindirilerek emniyete götürülürken, polis cinayette kullanılan silaha da el koydu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ersin Aydoğan’ın öldüğünü belirledi. Silahlı saldırı sonucu ölen Aydoğan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İddiaya göre 2012 yılında bar işletmecileri Ersin A. ve ağabeyi Hüseyin A. ile Atalay ve Atakan K. kardeşler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Ersin ve Hüseyin A. kardeşler silahla Atalay ve Atakan A. kardeşleri vurarak öldürdü. Devrim Celal K.'nin öldürülen babası Atakan ile amcası Atalay’ın intikamını almak için cinayeti işlediği ifade edildi. Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.
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