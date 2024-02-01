Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta kaza sonrası oluşan gaz sızıntısı paniğe yol açtı

        Zonguldak'ta kaza sonrası oluşan gaz sızıntısı paniğe yol açtı

        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası sonrası oluşan doğalgaz sızıntısı, paniğe neden oldu. Ekipler bölgedeki gazı keserek, patlama veya yangın meydana gelmeden sızıntıyı durdurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 03:17 Güncelleme: 01.02.2024 - 03:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza sonrası oluşan gaz sızıntısı paniğe yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta bir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise yol kenarındaki doğalgaz kutusunu kırdı. Doğalgaz sızıntısı başlayan bölgede panik yaşanırken; ekiplerin müdahalesi ile yangın veya patlama meydana gelmeden olumsuzluk giderildi.

        Olay, saat 23.00'te İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazayı yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden koşarak uzaklaşırken, park halindeki araç ise savrularak, bir apartmana ait doğalgaz kutusunu kırdı.

        DOĞALGAZ SIZINTISI PANİĞE YOL AÇTI

        Doğalgaz sızıntını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi ile doğalgaz birimi sevk edildi.

        REKLAM

        DHA'nın haberine göre; polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine keserek önlem aldı. Kısa süre panik yaşayan vatandaşlar ise yaşananları evlerinin balkon ve camlarından izledi.

        EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA YOL TRAFİĞE AÇILDI

        Sızıntı nedeniyle patlama veya yangın meydana gelmedi. Doğalgaz birimi, bölgedeki gazı keserek sızıntıyı durdurdu. Müdahalenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

        Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin kırılan gaz kutusunu onarma çalışmaları sürerken polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ZONGULDAK
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        ABD, üssüne yapılan saldırının sorumlusunu açıkladı
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Habertürk Anasayfa