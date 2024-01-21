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        Haberler Gündem Zonguldak'ta heyelan paniği!

        Zonguldak'ta dev kayalar yola düştü, otomobil hasar gördü

        Zonguldak Ankara yolunda yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 21.01.2024 - 23:04
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        Zonguldak'ta heyelan paniği!
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        Zonguldak Ankara yolunda yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, olay sırasında yoldan geçen bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Olay akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara yolunun 10´uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığını yola düştü. Yolun bir bölümü kaya parçaları ve çamurla kaplandı. Olay sırasında karayolunda seyir halinde olan ve 67 ABH 375 plakalı otomobilin sürücüsü heyelanı fark etmeyince çamur yığınıyla birlikte kaya parçalarına çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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        ARAÇLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

        Otomobilin sahipleri ise çamur ve kaya parçaları arasında otomobili saplandığı yerden kurtarmak için uğraştı. Ön tamponu kopan otomobil saplandığı yerden çıkarıldı.

        YOLUN BİR ŞERİDİ KAPANDI

        Ayrıca taş ve çamur akan yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Temizleme çalışmaları sürdürülürken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor.

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