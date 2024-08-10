Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cip ile otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Alaplı-Akçakoca kara yolu Değirmenağzı Kavşağı'nda B.G idaresindeki cip, Z.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
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Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi.
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Yaralılar, ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.
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Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen otomobil sürücüsü Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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