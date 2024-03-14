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        Haberler Gündem Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde yangın çıktı

        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:42
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        Adliye binasının arşiv bölümünde yangın çıktı
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        Binanın üçüncü katında bulunan evrak arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Arşivdeki bazı evrakın yandığı öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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