Geçen sezon döndüğü Milan'ı ayağa kaldıran Zlatan Ibrahimovic yeni sözleşme imzaladı! Milan 38 yaşındaki golcüyle yeniden anlaşıldığını resmen duyurdu. Ibrahimovic'in sözleşmesinin detaylarına dair bilgi verilmezken İsveçli yıldız "Kendimi evimde hissettiğim yere geri döndüm. Şimdi sonuçları alma zamanı. Buraya maskot olmak için değil, Milan'ı olması gereken yere taşımak için geri döndüm. Son 6 ayda iyi iş çıkardık ama kupa alamadık. Bu kez onun için savaşacağız" diye konuştu.

38 yaşındaki golcü Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona erdikten sonra geldiği Milan'da geçen sezon çıktığı 20 maçta 11 gol 5 asist kaydetmişti. Ibrahimovic'in yeni sözleşmesi ile yıllık 7 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in takımda kalmasının ardından paylaşım yaptı. Milli futbolcumuz paylaşımında "Önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.