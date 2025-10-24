Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır
İstanbul'da konser veren Ziynet Sali, sahnede kendisine övgü dolu sözler sarf edip; "Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim" dedi
Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede, Sali'ye dünya çapında ünlü klarnet virtüözü Vassilis Saleas ve buzuki ustası Manolis Karantinis eşlik etti.Ziynet Sali ve Manolis Karantinis
Konserde iki farklı kostüm giyen Ziynet Sali, 3D printer teknolojisiyle vücut ölçülerine özel hazırlanan korsesiyle dikkat çekti.
Sahnede kendisini öve öve bitiremeyen Ziynet Sali; "Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim" ifadelerini kullandı.Vassilis Saleas ve Ziynet Sali