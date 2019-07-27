Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Ziynet Sali ilk kez Harbiye Açıkhava’da sahne almasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Şarkıcı, “İlk kez bir hayalim daha gerçekleşiyor. Yeşil bir elbise ile Harbiye konserine çıkıyorum. İlk kez canım annem beni izlemeye Kıbrıs'tan geldi” dedi.

Parmağındaki tek taş yüzük ile dikkat çeken Ziynet Sali, muhabirlerin evlilik ile ilgili sorularına, “Arkadaşlar sizleri seviyorum sorunuzun cevabı Harbiye'den sonra” dedi.