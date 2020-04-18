18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziynet Sali, kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile dünyaevine girmişti. Ziynet Sali, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaevine girdi. Gitaristi ile evlenen güzel şarkıcı Ziynet Sali'nin mutlu gecesinde nikah şahitleri ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldu.
ZİYNET SALİ EŞİ KAÇ YAŞINDA?
Ziynet Sali'nin eşi 34 yaşında.
Gitaristi Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali kimdir?
Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) dünyaya geldi. Uzun yıllar ailesi ile Londra'da yaşayan şarkıcı küçük yaşta gittiği Manchester'da altı yaşına kadar kalmış, 1981 yılında döndüğü KKTC'de ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıştır. Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Ziynet Sali, KKTC Kültür Bakanlığı Klasik Türk müziği korosunda görev aldı.
1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi ve 1999 yılında konservatuvardan dördüncülükle mezun oldu.
Konservatuvar yıllarında birçok müzikhol ve eğlence yerlerinde sahne almış, bu sıralarda bir arkadaşı aracılığı ile zamanın popüler müzik yapım şirketi Dost Müzik'te çalışmalara başladı. İsmini bir Yunanca şarkıdan alan "BA-BA" albümü müzik sektörüne giriş yaptı.
Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı bir süre sahne çalışmalarına ağırlık verdikten sonra iki dilde "Amman Kuzum" albümünü piyasaya çıkardı.
Ayrıca "Zordur Oğlum" isimli şarkısı ile "Eurodance 2007" isimli yarışmada Avrupa birincisi olan şarkıcı 2006 yılı Mayıs ayında üçüncü albümü "Mor Yıllar" piyasaya sürüldü ve bu albümle bir kez daha başarısını ortaya koydu.
Ziynet Sali, 2008 yılının sonlarına doğru "Herkes Evine" albümünü çıkardı. Sezen Aksu, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarının yer aldığı Sali'nin albümü çıktığı andan itibaren büyük ilgi topladı.
Çıkış parçası, aynı zamanda albümle aynı ismi taşıyan parça büyük bir başarı yakalayarak Türkiye Billboard listelerinde 2 numaraya kadar yükseldi.
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