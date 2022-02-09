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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 5. BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz'ın sunduğu gecede 32 kategoride yılın en iyilerine ödüller dağıtıldı.

Etkinliğe Gonca Vuslateri, Gülçin Ergül, Belkıs Akkale, Gonca Vuslateri, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ivana Sert, Ece Mumay, Dila Kalafatoğlu, Emir Can İğrek gibi ünlü isimler katıldı.

"ÇOK KIYMETLİ BİR GECE"

Gecede "En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünün sahibi olan şarkıcı Ziynet Sali, muhabirlerle sohbet etti. Sali, "Çok kıymetli bir gece. Yolculuğumuz böyle güzel gecelerde devam ediyor. İnandığımız müzik ve şarkılar değer buldukça biz de mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

"DİNLEMEYE DOYAMAYACAKSINIZ"

Yeni şarkısının 28 Şubat'ta çıkacağını da dile getiren Ziynet Sali, "Çok heyecanlıyım. Şarkının ismi de; 'Ben Sana Doyamıyorum...' Bu şarkıyı dinlemelere doyamayacaksınız." ifadelerini kullandı.