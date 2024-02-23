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        Haberler Magazin Ziynet Sali'den Despina Vandi'ye iade-i ziyaret - Magazin haberleri

        Ziynet Sali: İade-i ziyarete geldim

        Ziynet Sali, Mecidiyeköy'deki bir mekânda Yunan şarkıcı Despina Vandi'yi dinlemeye gitti. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Sali, "İade-i ziyarete geldim. Bundan 10 sene önce de kendisi sağ olsun, bir telefonumla Harbiye'deki konserime konuk olmuştu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 08:21 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:21
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ziynet Sali, Mecidiyeköy'deki bir mekânda sahne alan Yunan şarkıcı Despina Vandi'yi dinlemeye gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali; "İade-i ziyarete geldim. Bundan 10 sene önce de kendisi sağ olsun bir telefonumla Harbiye’deki konserime konuk olmuştu. Şimdi göremedim onu da yanına gideceğim" ifadelerini kullandı.

        • 2

          Yeni şarkısı 'İmkansız Aşk' hakkında da konuşan Ziynet Sali; "2 hafta oldu şarkı çıkalı. Zaten bilindik bir şarkıydı. Ben de şarkıyı çok seviyordum, kendimce yorumlamak istedim. Çok güzel bir hikâye anlatıyor. Aşkı anlatıyor ama aşkın imkansızlığını anlatıyor" dedi.

        • 3

          "SEYİRCİMİZE ASLA SAYGISIZLIK YAPMIYORUZ"

          Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir konserde topuklu ayakkabılarını çıkarıp sahneye terlikle devam eden Ziynet Sali, konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı; "Sahnemin bitmesine son 10 - 15 dakika kalmıştı. Hareketli geçiyor sahnelerimiz, o yüzden topukluları çıkarttım. Hatta espri de oldu; "Topukluları çıkarınca boyum normal haline döndü" diye. Doğal olmak bunlar... Seyircimize asla saygısızlık yapmıyoruz. Topuklular ile halay çekmediğim için çıkardım" diye konuştu.

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