"SEYİRCİMİZE ASLA SAYGISIZLIK YAPMIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir konserde topuklu ayakkabılarını çıkarıp sahneye terlikle devam eden Ziynet Sali, konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı; "Sahnemin bitmesine son 10 - 15 dakika kalmıştı. Hareketli geçiyor sahnelerimiz, o yüzden topukluları çıkarttım. Hatta espri de oldu; "Topukluları çıkarınca boyum normal haline döndü" diye. Doğal olmak bunlar... Seyircimize asla saygısızlık yapmıyoruz. Topuklular ile halay çekmediğim için çıkardım" diye konuştu.