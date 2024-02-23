Ziynet Sali: İade-i ziyarete geldim
Ziynet Sali, Mecidiyeköy'deki bir mekânda Yunan şarkıcı Despina Vandi'yi dinlemeye gitti. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Sali, "İade-i ziyarete geldim. Bundan 10 sene önce de kendisi sağ olsun, bir telefonumla Harbiye'deki konserime konuk olmuştu" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ziynet Sali, Mecidiyeköy'deki bir mekânda sahne alan Yunan şarkıcı Despina Vandi'yi dinlemeye gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali; "İade-i ziyarete geldim. Bundan 10 sene önce de kendisi sağ olsun bir telefonumla Harbiye’deki konserime konuk olmuştu. Şimdi göremedim onu da yanına gideceğim" ifadelerini kullandı.
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Yeni şarkısı 'İmkansız Aşk' hakkında da konuşan Ziynet Sali; "2 hafta oldu şarkı çıkalı. Zaten bilindik bir şarkıydı. Ben de şarkıyı çok seviyordum, kendimce yorumlamak istedim. Çok güzel bir hikâye anlatıyor. Aşkı anlatıyor ama aşkın imkansızlığını anlatıyor" dedi.
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"SEYİRCİMİZE ASLA SAYGISIZLIK YAPMIYORUZ"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir konserde topuklu ayakkabılarını çıkarıp sahneye terlikle devam eden Ziynet Sali, konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı; "Sahnemin bitmesine son 10 - 15 dakika kalmıştı. Hareketli geçiyor sahnelerimiz, o yüzden topukluları çıkarttım. Hatta espri de oldu; "Topukluları çıkarınca boyum normal haline döndü" diye. Doğal olmak bunlar... Seyircimize asla saygısızlık yapmıyoruz. Topuklular ile halay çekmediğim için çıkardım" diye konuştu.
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