Zirvenin adresi; 'Kızılcık Şerbeti'

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'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 10.76 izlenme oranı 28.29 izlenme payı, ABC1 20+’da ise 10.45 izlenme oranı ve 24.43 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu. Total grubunda ise 8.00 izlenme oranı ile 18.96 izlenme payı alan diziye; Doğa’yla boşanan Fatih’in, Görkem ile yakınlaşmaya başlaması damga vurdu. Sosyal medyada gündeme oturan dizi, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile 6 saat X’in TT listesinde yer aldı.

FATİH’İN YENİ İLİŞKİSİNİ DOĞA ÖĞRENDİ Yayınlanan bölümde neler oldu? 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Pembe’nin görücü usulüyle tanıştırdığı Fatih ve Görkem çıktıkları akşam yemeğinde birbirlerini yakından tanımaya çalıştı. Bu ilişkiyi öğrenen Ömer engel olmaya çalışsa da Görkem ve Fatih birbirlerinden etkilenmeye başladı. Nilay’dan Fatih’in yeni ilişkisini öğrenen Doğa adeta yıkıldı. Ömer’le yeniden aşka yelken açan Kıvılcım, kızı Doğa’yı yalnız bırakmayarak yanında oldu. Nursema, tutuksuz yargılanmak üzere hapisten çıkan Umut’a moral vermeye çalıştı. Fakat Pembe’nin, Nursema’nın arabasını sattığını öğrenmesiyle yaşanan kriz, Nursema ve Umut arasındaki gerginliği tartışmaya taşıdı.

Fatih ve Görkem yemekte; REKLAM Bölümün finalinde ise Görkem’den hoşlandığını annesine itiraf eden Fatih, evlenmek istediğini açıkladı. Bu sırada Alev’de kalmaya başlayan Doğa’yı ziyaret eden Kıvılcım’ın banyoda bulduğu pozitif hamilelik testi akıllarda birçok soru işareti bıraktı.

İşte bölümün merak uyandıran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Kıvılcım’ın “Hanginiz hamilesiniz?” sorusuna Doğa yanıt veriyor. Kıvılcım’ın Ömer’e, Fatih’in yeni ilişkisini sorduğu tanıtımda Görkem ve Fatih’in ilişkisinin ilerlemeye başlaması dikkat çekiyor. Pembe, Görkem’i istemeye gideceklerini söylerken, Doğa ise Sönmez’den, Kıvılcım’ın Ünallar’a Doğa’nın hamile olduğu haberini vereceğini öğreniyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 52'nci bölüm tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.