Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 11.95 izlenme oranı, 34.39 izlenme payı, ABC1’de 10.88 izlenme oranı ve 28.32 izlenme payı, Total grubunda ise 8.05 izlenme oranı, 21.51 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinciliğini korudu. Dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile 10 saat süresince sosyal medyanın damga vurarak X’in TT listesinin zirvesine yerleşti. REKLAM GÖRKEM’İN OYUNU ŞOKE ETTİ Yayınlanan bölümde neler oldu? Dizinin yayınlanan bölümünde; bir şans daha isteyerek barışmak isteyen Fatih’e, Doğa; ailesine ve Görkem’e boşanmak istediğini ayrıca evlendiklerinde ayrı evde yaşayacaklarını söylemesini istedi. Köşeye sıkışan Fatih’in bu şartı yerine getiremeyeceğinden emin olan Doğa haklı çıktı.

Rüzgar’ın Abdullah’a; Nursema’ya aşık olduğunu itiraf etmesi beklenmeyen gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Sinirlenen Abdullah’ı Ömer ve Kıvılcım sakinleştirirken Nursema ailesinin isteğiyle işinden ayrılmak zorunda kaldı.

Nursema, amcası Ömer’in teklifiyle Ünallar şirketinde çalışmaya başladı.

Ömer ve Kıvılcım’ın Ünallar’ı ağırladığı bölümde, Abdullah ve Pembe’nin bir arada olmasından rahatsız olan Alev’in baskın yapması başta Pembe olmak üzere herkesin tadını kaçırdı.

Şirkette, Kıvılcım’ın asistanı olarak Çimen’in de işe başlaması Haluk’u rahatsız etti. Kıvılcım bu durumu Abdullah’la konuşarak çözmek istedi. Ömer ve Abdullah’ın ise fikir ayrılığı yaşadığı bölümde kardeşler arasında ipler gerildi. Birbirlerinden hoşlanan Doğa ve Giray akşam yemeğinde buluştu. Giray’ı yakından tanımaya çalışan Doğa geçmişte Fatih’le yaşadıklarından dolayı yeni ilişkisinde emin adımlarla ilerlemeye karar verdi. Dua gününde Görkem’in dağıttığı pahalı hediyeler Pembe’yi zor durumda bıraktı.

Pembe ve Görkem’in gerildiği sahnede Görkem’in, Mustafa hakkında söylediklerini Nilay’ın duyması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Pembe’nin, Doğa’ya gösterdiği ilgiye de şahit olan Görkem çılgına dönerken olaya Nilay’ın dahil olmasıyla yaşananlar izleyenleri şoke etti. REKLAM "SENİ ASLA ÜZMEYECEĞİM" Nilay’a tokat atan Görkem, kendisine zarar vererek yardım çığlıkları atmaya başladı. Darmadağın ve dayak yemiş gibi görünen Görkem’in, Fatih’e ve ailesine Nilay’ın kendisine saldırdığını söylemesi bölümün final sahnesine damga vurdu. İŞTE ÇOK ŞAŞIRTAN FİNAL SAHNESİ YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI Kızılcık Şerbeti, sezon finaline doğru yaklaşırken yayınlanan yeni bölüm tanıtımı büyük heyecan yarattı. Gündeme oturan tanıtımda; Pembe, Nilay’ın doğru söyleyebileceğini düşünürken Fatih ve Mustafa, Görkem’in oyunu nedeniyle karşı karşıya geliyor. Nursema’nın kardeşlerinin birbirine düşmesini engellemek için Görkem’i uyardığı tanıtımda Giray’ın sürpriz ziyareti Doğa’yı memnun etmiyor. Görkem’e karşı eline büyük bir koz geçiren Nilay’ın, Ömer ve Görkem’in eski ilişkisini öğrenmesi tanıtıma damgasını vuruyor. REKLAM 'Kızılcık Şerbeti’nin 65'inci bölüm tanıtımı Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor. 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de!