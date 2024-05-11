Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti'nin izlenme oranları şöyle; AB grubunda 11.13 izlenme oranı 31.55 izlenme payı. ABC1 20+’da 10.66 izlenme oranı 27.52 izlenme payı. Total grubunda 8.19 izlenme oranı 21.13 izlenme payı. REKLAM 'Kızılcık Şerbeti', tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada her bölüm çok konuşulan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık altı saat Twitter’in TT listesinin zirvesinde yer aldı.

Yayınlanan bölümde neler oldu? Dizinin yayınlanan bölümünde; Giray ve Doğa’nın yakınlaşmasını kabullenemeyen Fatih, Doğa’ya hesap sordu. Fatih’in haksız tepkisine kayıtsız kalmayan Doğa, onu sert bir dille uyardı. Heyecan dolu bölümde, Nilay’ın kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünallar’ın evine davet edildi. Giray’ın kendi evinde misafir olmasından rahatsız olan Fatih’in tavrı Görkem’i çıldırttı.

Doğa’dan Fatih’e sert tepki; Kıvılcım’ın televizyon programının kapatma cezası alması üzerine Ömer kendi şirketinde eşine iş teklifinde bulundu. Abdullah, Kıvılcım’ın şirkette olmasını hoş karşılamasa da Ünallar şirketinde yeni bir sayfa açıldı. Giray, Doğa’yı akşam yemeğine davet ederek ilişkilerinin adını koymak istedi. Alev ve Abdullah’ın Cemre’yle geçirdiği günün ardından Abdullah’ın torununu yeniden gördüğünde ağzından kaçırdığı sözler Pembe’nin içine kurt düşürdü. Pembe, Fatih’ten Cemre’nin bir gün önce Alev’le olduğunu öğrendiğinde şoke oldu.

REKLAM Doğa ve Giray yemekte; Görkem’in gece gezmesi Fatih’le yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaşanan tartışmada Fatih’in, “Ömer bizim boşanmamızı söylüyor” sözleri Görkem’in yeni bir karar almasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde ise Ömer’in kendisinden intikam aldığını düşünen Görkem, onunla bir araya geldi. Görkem’i takip eden Fatih’in bu buluşmaya şahit olması ve amcasını telefonla araması akıllarda soru işareti bıraktı.

İşte heyecanın doruklara ulaştığı o final sahnesi; “DOĞA BANA GERİ DÖNMEZ Kİ” YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Fenomen dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Ömer ve Görkem’i bir arada gören Fatih’in “Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” sözleri merak uyandırdı. Fatih, Kıvılcım’a Doğa’nın yeni ilişkisini doğru bulmadığını ima ederken, Görkem’le tartışmalarının da büyüdüğü dikkat çekti. Nilay’ın kremi için düzenlenen özel davette Doğa ve Giray’ı yakın takibe alan Fatih’in, Ömer’e “Doğa bana geri dönmez ki” sözleri yeni bölüme dair heyecanı arttırdı.

'Kızılcık Şerbeti’nin 63'üncü bölüm tanıtımı; Senaryosunu; Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.