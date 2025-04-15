Zirai don vurdu! Soğuklara veda
Türkiye, tarih için sıra dışı soğuk hava dalgasının etkisinden çıkmak üzere. Batı bölgelerde bugünden itibaren, doğu bölgelerde ise 16 Nisan Çarşamba gününden itibaren soğuklar ülkeden ayrılmaya başlıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi...
Bitlis, Van, Kars, Ardahan çevresinde 16 Nisan Çarşamba günü yağışlar yağmur ve yer yer kar halinde sürüyor. Bu kesimde perşembe günü yağışın kesilmesini bekliyoruz ve hava sıcaklıkları 17-18 Nisan’da Doğu Anadolu’da gündüz 15°C, gece 5°C’lere yükseliyor. Güneydoğu genelinde ise sıcaklıklar 25°C’ye tırmanacak.
Güneybatı yönlerden gelecek bu sıcak havanın peşine hafta sonu Anadolu’da bu kez gök gürültülü ilkbahar yağmurları görebiliriz. Ankara dahil İç Anadolu genelinde ve Batı Karadeniz’de yaklaşan hafta sonu birkaç saat yağmur yağabilir. Ordu, Samsun, Sinop kıyılarında da hafta sonu gök gürültülü yağmur ihtimali var. Bu yağışlarla birlikte sıcaklıklar birkaç derece azalırken, yeni bir kış havası ve dondurucu soğuk görüntüsü yok. Fakat zaten 9-14 Nisan arasında yaşanan genel Türkiye zirai don, neredeyse ülkede her tarlada büyük hasara yol açtı. Tarımsal faaliyet kuraklıktan, kuvvetli fırtına ve sağanaklardan, ilkbaharda ürünlerin -10°C’lere düşen sıcaklık altında donmasından olumsuz etkileniyor.
ZİRAİ DONA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK
Bunun gibi bir ülkenin ekonomi dinamiklerinden bir çoğunu etkileyen zirai dona hazırlıksız yakalandık. Yeterince dikkate alınmayan uyarılar, ya da geçtiğimiz haftaların sıcak havasıyla yanılan üreticiler don için herhangi bir önlem alamadı.
İlk bakışta “ne yapalım, 120 dönüm arazinin üstünü mü örtelim?” gibi tepkiler verilse de zirai don ile mücadele adına yapılabilecek işler var. Kiraz bahçelerini, elma ağaçlarını kurtarabilecek, yer seviyesindeki sıcaklığı ve bağıl nemi yükseltici uygulamalar dünyada kullanılıyor. Lastik yakmaktan daha çevreci ve verimli don şiddeti azaltıcı bu uygulamaları kullanabiliriz.
Meteorolojik uyarılar bu zirai don olaylarının yaklaştığı 6-7 Nisan tarihinden itibaren gerekli uyarıları yapmış olsa da, son tahlilde bu uyarıyı dikkate alması gereken üretici duruma hazırlıksız yakalanmış görünüyor. Herhangi bir kabahatli aramadan, her yıl üstündeki yük artan üreticinin meteorolojik hadiselerden daha erken haberi olması, ürünün ve emeğin bir kısmını kurtarmasını sağlar. Ayrıca tarımda afet sigortalarını daha yaygın kullanmak, Türkiye gibi sıcak hava dalgalarına da, soğuk hava depolarına da yakın coğrafyada tarım yapmaya çalışan üretici için kritik bir hamle olarak görünüyor.
Gelecek günlerde lokal olarak yine kuvvetli hava olayları yaşayacağız, hafta sonu beklenen yağışlar esnasında İç Anadolu’da ve Batı Karadeniz’de dolu yağışları ve kısa süreli rüzgar fırtınaları görülebilir.
HAVA YAZ MODUNA GİRİYOR
İstanbul’da gelecek 5 gün önemli bir yağış beklenmiyor, hava hafta sonu daha bulutlu olabilir. Marmara’da ve İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 18°C’lere tırmanıyor. Fakat günlerin erken saatleri, 05:00 - 09:00 sularında deniz üzerinde sis ve pus oluşabilir. Ayrıca vadi ve çukur alanlarda, semtlerde yine yer yer sis görülebilir. Gece sıcaklıkları Bursa ve Balıkesir çevresinde 10°C’lere ulaşacak, İstanbul’da gecenin en düşükleri 6-7°C’lerde seyredecek. Günbatımı ile hava serinliyor, dışarıda kalmak için mevsime uygun giysiler tercih edilebilir.
Ankara’da gelecek 5 gün içinde hafta sonu birkaç saat yağabilir, bunun dışında günler güneşli geçecek. Gündüz 20°C’lere ulaşan Ankara, Eskişehir ve Konya, gece 5-6°C’lerde seyrediyor.
İzmir’de ve kıyı Ege ile kıyı Akdeniz’de ise yakında yaz havası olacak diyebiliriz, İzmir gündüz gölgede 26°C’lere ulaşırken güneş altında hissedilen 32°C’lere çıkacak. Antalya’da ve Mersin-Adana hattında gelecek günler hava güneşli, gündüz sıcaklıkları 22°C gibi tatlı bir ilkbahar havasıyla geçecek.
Nisan ayının ikinci yarısı Türkiye genelinde sıcak taraftayız, gündüz sıcaklıkları batı ve güney bölgelerde ilkbaharı aşıp havayı yaz moduna sokacak görünüyor.
Karadeniz kıyılarında ise sıcaklıklar 14-18°C arasında seyredecek, rüzgarı Soçi-Kırım üstünden alan Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, hava serin ve parçalı bulutlu kalacak.