Zirai don vurdu! Soğuklara veda

Bitlis, Van, Kars, Ardahan çevresinde 16 Nisan Çarşamba günü yağışlar yağmur ve yer yer kar halinde sürüyor. Bu kesimde perşembe günü yağışın kesilmesini bekliyoruz ve hava sıcaklıkları 17-18 Nisan’da Doğu Anadolu’da gündüz 15°C, gece 5°C’lere yükseliyor. Güneydoğu genelinde ise sıcaklıklar 25°C’ye tırmanacak.

Güneybatı yönlerden gelecek bu sıcak havanın peşine hafta sonu Anadolu’da bu kez gök gürültülü ilkbahar yağmurları görebiliriz. Ankara dahil İç Anadolu genelinde ve Batı Karadeniz’de yaklaşan hafta sonu birkaç saat yağmur yağabilir. Ordu, Samsun, Sinop kıyılarında da hafta sonu gök gürültülü yağmur ihtimali var. Bu yağışlarla birlikte sıcaklıklar birkaç derece azalırken, yeni bir kış havası ve dondurucu soğuk görüntüsü yok. Fakat zaten 9-14 Nisan arasında yaşanan genel Türkiye zirai don, neredeyse ülkede her tarlada büyük hasara yol açtı. Tarımsal faaliyet kuraklıktan, kuvvetli fırtına ve sağanaklardan, ilkbaharda ürünlerin -10°C’lere düşen sıcaklık altında donmasından olumsuz etkileniyor.

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ZİRAİ DONA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

Bunun gibi bir ülkenin ekonomi dinamiklerinden bir çoğunu etkileyen zirai dona hazırlıksız yakalandık. Yeterince dikkate alınmayan uyarılar, ya da geçtiğimiz haftaların sıcak havasıyla yanılan üreticiler don için herhangi bir önlem alamadı.

İlk bakışta “ne yapalım, 120 dönüm arazinin üstünü mü örtelim?” gibi tepkiler verilse de zirai don ile mücadele adına yapılabilecek işler var. Kiraz bahçelerini, elma ağaçlarını kurtarabilecek, yer seviyesindeki sıcaklığı ve bağıl nemi yükseltici uygulamalar dünyada kullanılıyor. Lastik yakmaktan daha çevreci ve verimli don şiddeti azaltıcı bu uygulamaları kullanabiliriz.

Meteorolojik uyarılar bu zirai don olaylarının yaklaştığı 6-7 Nisan tarihinden itibaren gerekli uyarıları yapmış olsa da, son tahlilde bu uyarıyı dikkate alması gereken üretici duruma hazırlıksız yakalanmış görünüyor. Herhangi bir kabahatli aramadan, her yıl üstündeki yük artan üreticinin meteorolojik hadiselerden daha erken haberi olması, ürünün ve emeğin bir kısmını kurtarmasını sağlar. Ayrıca tarımda afet sigortalarını daha yaygın kullanmak, Türkiye gibi sıcak hava dalgalarına da, soğuk hava depolarına da yakın coğrafyada tarım yapmaya çalışan üretici için kritik bir hamle olarak görünüyor.