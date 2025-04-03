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        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl oldu?

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı finale hangi takımlar yükseldi?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile sürüyor. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak mücadelelerde rakibine üstün gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Bu kapsamda çeyrek final maçları sonrasında, yarı final maç tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı finale hangi takımlar yükseldi?" İşte Türkiye Kupası yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:27
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        • 1

          Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0'la geçerken, Galatasaray ise, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Bu kapsamda yarı final eşleşmeler ve müsabakaların oyananacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

          Yarı final maçları 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

          TFF tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda maç tarihleri netlik kazanacak.

        • 3

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

          ZTK finali 14 Mayıs 2025'te, TFF'nin belirlediği tarafsız bir sahada oynanacak. Tek maç üzerinden şampiyon belli olacak.

        • 4

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

          Konyaspor - Galatasaray

          Trabzonspor - Göztepe

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