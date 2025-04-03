Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0'la geçerken, Galatasaray ise, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Bu kapsamda yarı final eşleşmeler ve müsabakaların oyananacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl oldu?" İşte detaylar...