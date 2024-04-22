Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2024 ZTK yarı final maç takvimi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için geri sayım devam ediyor. ZTK yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile eşleşirken; Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Bu kapsamda sporseverlerin gözleri "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. ZTK yarı final mücadeleleri MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alacak. Bu kapsamda "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?" soruları gündeme geldi. İşte, ZTK yarı final maç takvimi...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi belli oldu. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 23 ve 24 Nisan'da oynanacak.
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ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ
23 Nisan 2024 Salı: 20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman Stadyumu)
24 Nisan 2024 Çarşamba: 20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:
7 Mayıs Salı: 20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
8 Mayıs Çarşamba: 20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)