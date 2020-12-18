Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu eşleşmeleri belli oluyor.

Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılıyor.

Tek maç eleminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Son 16 Turu’nda müsabakalar kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Bu turdan itibaren VAR Sistemi’nin de kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu karşılaşmaları 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.