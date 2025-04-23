Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Final serisinde başkent ekibi, 1-0 öne geçti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun başkentteki tesislerinde oynanan maçın birinci setine etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk bölümde 7-5 üstünlük sağladı. Tamamen dolu salonda taraftarın desteğini de alan Ziraat Bankkart, daha sonra 7-7 eşitliği yakaladı. Karşılıklı sayılarla devam eden maçta, ilk setin ilerleyen bölümünde 14-11 başkent ekibi öne geçmeyi başardı ve rakibine mola aldırdı. Kalan bölümde de üstün oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci setin başlarında da iyi oyununu sürdüren başkent ekibi, bu setin ilk bölümünde de 9-6'lık skor üstünlüğü yakaladı. Mücadeleyi bırakmayan Galatasaray HDI Sigorta, daha sonra 9-9 eşitliği sağladı. Setin ilerleyen bölümünde daha kolay sayı üreten Ziraat Bankkart, farkı 6 sayıya kadar çıkarttı: (23-17). Üstünlüğünü koruyan başkent ekibi bu seti ise 25-21 kazandı ve setlerde 2-0'lık avantaj yakaladı.

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Üçüncü sete daha etkili başlayan Galatasaray HDI Sigorta, setin ilk bölümünde 5 sayılık farka ulaştı: (3-8). Başkent ekibinin bulduğu sayılara rağmen setin son bölümüne sarı-kırmızılı takım, 16-19 önde girmeyi başardı. Setin son bölümünde maçı bırakmayan başkent ekibi, 21-20 öne geçti. Ancak İstanbul ekibi de çekişmeli geçen setin son bölümünde pes etmedi ve 22-22 eşitliği sağladı. Kıran kırana geçen maçın son dakikalarında 25-24 üstünlük sağlayan başkent ekibi, uzun mücadeleye sahne olan maç sayısında Clevenot ve Vahit Emre Savaş'ın blokuyla seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.