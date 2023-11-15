Ziraat Bankası personel alım sınavı ne zaman? Başvurular bitti, işte sınav tarihi
Ziraat Bankası tarafından 577 personel alımı yapılacak. 24 Ekim tarihinde başlayan başvuru süreci 10 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınava girecek adaylar sınav tarihini ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte Ziraat Bankası personel alımıyla ilgili merak edilen detaylar...
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Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası bünyesinde çalışmak üzere; müfettiş, uzman yardımcısı ve 250 servis personeli alımı yapılacak. Toplamda 577 perosnel alımı için başvuru süreci 24 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, Ziraat Bankası personel alım sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
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ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALINACAK?
Ziraat Bankası'na 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165; Ziraat Katılım'a ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacak.
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ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ziraat Bankası personel alımı sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Belgelerin sınav giriş belgelerinin iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.