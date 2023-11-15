ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALINACAK?

Ziraat Bankası'na 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165; Ziraat Katılım'a ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacak.