02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kredi ya da kredi kartı borcu olan tüketiciler, borçlu oldukları bankalar üzerinden erteleme işlemlerini gerçekleştirebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki Ziraat Bankası da kredi ertelemesi yapıyor mu? Ziraat Bankası alacaklarını hangi şartlarda erteledi? Ziraat Bankası kredilerini ne zamana kadar erteledi? Ziraat Bankası borç erteleme dilekçesi nasıl yazılır? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık.
Ziraat Bankası Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu?
Ziraat Katılım Bankası, kurumsa ve bireysel müşterilerin 31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken kredi taksit, kar payı ve anapara ödemelerini erteleyeceğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklama şu şekilde;
Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi doğrultusunda, gerek bireysel olarak gerekse de kurumsal olarak bu zorlu süreçte nakit akışlarında yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı aşağıda belirtilen desteklerin uygulanmasına karar verilmiştir.
Ziraat Bankası Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi?
Ziraat Bankası; 1 Mart ile 31 Mart 2020 tarihleri arasında ödenmesi gereken dönem sonu kredi taksitlerini erteledi. İster kurumsal ya da küçük ölçekli işletme isterse de bireysel müşteri olsun bütün müşteriler bu ertelemeden faydalanabilecek. Yapılan açıklamaya göre; nakit akışında sıkıntı çeken sektörlere yönelik 6 ay, turizm gibi uzun dönemli sektörlere yönelik ise 12 aya kadar ek süre tanınacak. Ayrıca kredi kartı borcu ertelemesi hakkında ise Ziraat Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi.
Diğer taraftan maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların kayıplarını azaltmak için önümüzdeki gelecek 3 aylık personel maaşı kadar ek limit imkânı sunulacaktır.
ZİRAAT KATILIM’ da Kredi Ertelemesi Yapacağını Açıkladı Buna Göre;
Ziraat Bankası Borç Erteleme Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Ziraat Bankası Borç Erteleme Dilekçesi
Ziraat Bankası’nın _______Şube Müdürlüğüne
Bankadan __/__/____ tarihinde ____ vade süresi ile çektiğim çiftçi kredinizin _____ kısmını ödedim. Finansal durumumun kredi borçlarını ödemek için şu an elverişli değildir. Borcumu durumum elverdiğinde ödemeye başlayacağım. Bu sebepten ötürü, ödeyemediğim taksitlerimin bir süre ertelenmesi talep ediyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
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