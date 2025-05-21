Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı yapıyor! Memur alımı ne zaman, şartları neler?
Ziraat Bankası, 150 gişe memuru alımı yapıyor. Alınacak olan personeller, ilk etapta belirli süre banko asistanı olarak görev yapacak, ilerleyen dönemlerde ise yetkinliklerine bankanın uygun gördüğü birimlere yönlendirilebilecek. Peki, "Ziraat Bankası gişe memur alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" İşte Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri...
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Ziraat Bankası, operasyonel ihtiyacını karşılamak üzere 'Servis Görevlisi' unvanıyla toplam 150 kişilik gişe memuru alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Ziraat Bankası 150 gişe memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru tarihi aralığında 900 TL ödeyip sınava dahil olabilecek. Peki, "Ziraat Bankası gişe memur alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte detaylar...
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GİŞE MEMURU ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, SINAV NE ZAMAN?
Ziraat Bankası, 150 gişe memuru alımı 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.
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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava başvuracak adaylar, üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 900 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödem kabul edilmeyecektir.
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ZİRAAT BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
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6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.
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Sınav Daveti
* Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
* Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 23 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
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Yazılı Sınav
* Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
* Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka
hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
* Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
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* Adayların sınav merkezine, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
* Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
* Yazılı sınav 2 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 100 adet ve toplam sınav süresi 120 dakikadır.
*Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Alan Bilgisi Sınav Konuları:
*Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Katılım Bankacılığı),
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*Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
*Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)
*İşletme Finans ( Finansal Tablolar, Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye)
Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.
* Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; her bir bölümden sorulan soruların en az %50’sinin doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.
* Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.