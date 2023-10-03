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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Zilan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ZİLAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Zilan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zilan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zilan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ZİLAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zilan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yeniden doğuş.

ZİLAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zilan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zilan adını koymak caizdir.

ZİLAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Zilan ismini kullanan 17.907 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Zilan ismini kullanan 2.190 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Zilan ismini kullanan 292 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Zilan ismini kullanan 614 kişi bulunmaktadır.

ZİLAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zilan ismindekiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar olmalarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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