Zihninizi rahatlatan yiyecekler: Ruhunuzu besleyin, günlük stresi azaltın! Bu 5 gıda stresle savaşmada size yardımcı olabilir!
Günlük hayatın koşturmacası, sorumluluklar ve sürekli değişen gündem, stres seviyemizi artırabilir. Ancak, bedenimize iyi gelen bazı gıdalar zihnimizi de sakinleştirip strese karşı kalkan oluşturabilir. İşte hem vücudunuzu hem ruhunuzu besleyen, stresle baş etmenize yardımcı olacak 5 gıda!
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Stres, günümüz dünyasında kaçınılmaz bir gerçek haline geldi. Ancak, doğru besinlerle zihnimizi ve bedenimizi destekleyerek stresin etkilerini hafifletmek mümkün. Ruhunuzu besleyip gün boyu daha sakin hissetmenize yardımcı olacak bu 5 gıda ile stresi azaltın!
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DOĞRU BESİN DENGESİ SİZE YARDIMCI OLABİLİR
Sıradan hayatın stresleri herkesi etkileyebilir. Ancak çeşitli ve dengeli bir diyet gevşemenize yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir. Vitamin, mineral, yağ asitleri, protein ve karbonhidratların doğru karışımını almak, serotonin gibi bizi dengede tutan hormonların seviyelerini artırmaya yardımcı olacaktır.
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MUTLULUK HORMONU BEYNİNİZDE DEĞİL BAĞIRSAKLARINIZDA!
Çoğu insan muhtemelen vücudun ana hormonlarından biri olan serotoninin ruh hali ve genel mutlulukla bağlantılı olduğunu duymuştur. Ancak bu kritik hormonun yüzde 95 kadarının beyninizde değil bağırsaklarınızda bulunduğunu duymak sizi şaşırtabilir.
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Colorado Çocuk Hastanesi'nde klinik beslenme uzmanı olan Jan Walker, “Serotonin GI kanalında üretilir” diyor. “Ve bu hücreler, doğru besinlerle yıkandıkları takdirde, daha iyi seviyelerde serotonin üretilmesine yardımcı olacaktır.” Bu da daha iyi bir ruh hali anlamına gelebilir.
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Dahası, yetersiz enerjiye bel bağlamak aslında vücut ve beyin performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Araştırma yüzde 100 kesin olmasa da Walker, trendlerin “rafine şeker oranı yüksek diyetlerin beyin fonksiyonlarını bozabileceğini ve hatta depresyonun artmasına neden olabileceğini” gösterdiğini söylüyor.
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Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü ve diyet beslenme uzmanı Angel Planells, insan vücudunun çeşitlilik arzuladığını söylüyor. Bu da insanların serotonin gibi dengeleyici hormonların seviyelerini artırmak için sağlıklı bir vitamin, mineral, yağ asidi, protein ve karbonhidrat karışımı elde etmeye çalışması gerektiği anlamına geliyor.
“Bu, hepimiz hayatın genel stres faktörleriyle mücadele ederken vücudumuzun en iyi şekilde performans göstermesini sağlamaya yardımcı olacaktır” diyor.
İşte tam da bunu yapmanıza yardımcı olacak bazı yiyecekler:
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5. SÜT ÜRÜNLERİ
Uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerini deneyin. Planells, “Yatmadan önce süt içmek stresinizi yatıştırmaya ve daha dinlendirici bir uyku çekmenize yardımcı olabilir” diyor. Yoğurt aynı zamanda güçlü bir probiyotik kaynağı da olabilir: faydalı, doğal olarak oluşan bağırsak mikropları, giderek daha fazla araştırma tüm vücut sağlığının kritik bir bileşeni olduğuna işaret ediyor.
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Protein dolu yoğurdu taze meyve, fındık ve bir tutam bal ile tüketin. (Şeker ağırlıklı yoğurt çeşitlerinden kaçının.) Ya da tüm bu malzemeleri bir blendera atarak uyku öncesi smoothie hazırlayın. Süt ve bitter çikolatayı karıştırarak sıcak kakao yudumlayarak stres atıcılardan iki kat daha fazla alabilirsiniz.
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4. BALIK
“İyi yağları” duydunuz, değil mi? Yağlı balıklar işte bu noktada devreye giriyor. Walker, somon gibi balıkların genel beyin sağlığı için mükemmel olmasının yanı sıra, araştırmaların omega-3 yağ asitleri ve D vitamininin anksiyeteyi azaltmada yardımcı olduğunu gösterdiğini söylüyor.
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Tek başına hamsi veya sardalya yemek sizi duraksatabilir, ancak bu sağlıklı seçenekleri pizza veya salatalara eklemeyi deneyin. Ya da makarna veya risottoya taze veya tütsülenmiş uskumru ekleyin. Bu küçük, yağlı balık özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.
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3. TAM TAHILLAR
Karbonhidratlar makarna, ekmek ve birçok şekerleme gibi rahat yiyeceklerle eş anlamlıdır. Ne yazık ki, tam tahıllar yerine beyaz un gibi rafine tahıllar kullanarak bu tür gıdaları daha az sağlıklı hale getiriyoruz. Planells, “Ancak bazı değişiklikler yaparsak, kompleks karbonhidratların sindirimi ve emilimi daha uzun sürdüğü için daha tatmin olmuş hissederek streste bir azalma görebiliriz” diyor.
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Ekmek, kraker veya makarna gibi en sevdiğiniz yiyeceklerin “tam tahıllı” versiyonlarını seçmek, başlamak için kolay bir yoldur. Tam tahılları bir sonraki seviyeye taşımak isteyenler sıfırdan yulaf ezmesi yapmayı deneyebilir. Planells, “Sıcak bir fincan yulaf ezmesi, beyinde sakinleştirici bir kimyasal olarak işlev görebilen serotonin seviyelerini artırabilir” diyor. Taze veya kuru meyve ve bitter çikolata parçaları gibi birçok lezzetli ekstra eklemekten çekinmeyin. Ayrıca, bu vişneli çikolata parçacıklı kurabiyeler gibi tam tahılları içeren tariflere de bakabilirsiniz.
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2. MEYVELER VE SEBZELER
Kelimenin tam anlamıyla tüm nedenler! Muz serotonini artırır. Yaban mersini, kortizol seviyelerini düşüren ve onları kolay stres kırıcılar yapan antioksidanlar ve C vitamini ile doludur. Ispanak, pazı, kabak çekirdeği, edamame, avokado ve patates, kortizolü azaltan ve iyi uyku düzenini destekleyen (bu da daha iyi zihinsel sağlığa katkıda bulunur) iyi magnezyum kaynaklarıdır.
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Portakal, kavun, brokoli, tatlı patates, bezelye ve salatalık gibi potasyum açısından zengin gıdalar kan basıncı seviyelerimizi dengeler. Ayrıca kereviz ve havuç gibi birçok sebze, abur cuburla doymadan kendinizi tatmin hissetmenizi sağlayarak ek bir bonus sunar.
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1. BİTTER ÇİKOLATA
Planells, “Bitter çikolata tüketmenin stres hormonu kortizolü azalttığı gösterilmiştir” diyor. Aynı zamanda, flavanol adı verilen bileşikler kan damarlarını gevşetmeye, kan akışını iyileştirmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir, bunların hepsi kalbe fayda sağlar.
Kaynak: National Geographic
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