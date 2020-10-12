Zeytinyağlı fasulyeyi herkes yapar fakat hakkının vererek yapmak için püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Güzel yapılmazsa kimse tadına bile bakmaz. Zeytinyağlı yemeklerin başında gelen taze fasulye yapımı biraz ustalık gerektirir. Gelin hep birlikte zeytinyağlı taze fasulye yapımına geçelim.

Zeytinyağlı Taze Fasulye İçin Gereken Malzemeler:

500 gr taze fasulye

1 adet orta boy soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet domates

2-3 adet kesme şeker

Tuz

Zeytinyağlı Taze Fasulye Yapılışı:

Taze fasulyenin uç kısımlarını varsa kılçıklarını ayıklayın.

Bir bıçak yardımıyla istediğiniz büyüklükte kesin.

Yıkayıp süzülmesini sağlayın.

Diğer yandan geniş bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını koyun.

Üzerine ince ince doğranmış soğanı ekleyin.

1-2 dakika kavurun.

Küp küp doğradığınız domatesleri de ekleyin.

Ardından fasulyeleri aktarın.

2-3 dakika daha kavurun.

Fasulyelerin üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin.

Damak tadınıza gör kesme şekeri ve tuzunu ilave edin.1-2 kere karıştırın.

Orta ateşte 40 dakika kadar pişirin.

Servis tabağına alıp soğumasını bekleyin.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Fasulyeyi kendi suyuyla pişirirseniz daha lezzetli olur.

Eğer su gerekiyorsa sıcak su ekleyin.

Taze fasulyeyi 1 gün beklettikten sonra tüketirseniz daha lezzetli olur.

Zeytinyağı olarak sızma zeytinyağı kullanın.

Çok daha leziz olur.