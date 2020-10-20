Hızlıca ve pratik bir yemek pişirmek istiyor ve buna eğer vaktiniz yoksa zeytinyağlı kabak yemeği sizin için güzel bir alternatif. Ayrıca diyette olanların hafif ve kalorisini düşük olduğundan dolayı da çok tercih ettiği bir yemek zeytinyağlı kabak yemeği.

Zeytinyağlı Kabak Yemeği Malzemeler:

2 adet büyük kabak

1 adet büyük soğan

3 diş sarımsak

1,5 çay bardağı sızma zeytinyağı

5-6 adet kesme şeker

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

5-6 adet domates

Zeytinyağlı Kabak Yemeği Yapılışı:

Bütün sebzeleri yıkayıp, istediğiniz şekilde doğrayın.

İçine şeker, tuz, yağ ve kırmızı toz biberi de ekleyip, harmanlayın.

Kısık ateşte ocağa alıp, kapağı kapalı olarak pişirin.

Kendi suyu ile pişsin, siz su eklemeyin.

Piştikten sonra ılınmasını bekleyin.

Ilınınca servis tabağına alıp, üzerine dereotu serpin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Satın almış olduğunuz sebzeler taze olmalıdır.

Kullanacağınız yağ sızma zeytinyağı olursa daha bir lezzetli olur.

Zeytinyağlı yemeğimizi yaparken su ilavesi yapmayın.

Kendi suyuyla kısık ateşte pişirin.