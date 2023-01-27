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Zeytinburnu’nda doğalgaz borusu patladı: 4 araç yandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yürekler ağza geldi. Doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlamada 4 araç alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Giriş: 27.01.2023 - 23:32 | Güncelleme: ABONE OL
Zeytinburnu’nda doğalgaz borusu patladı: 4 araç yandı
Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
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AA

Zeytinburnu'nda doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokaktaki doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi.
Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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