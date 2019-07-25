Duraklara yürüyerek ulaştılar

Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu istikametine uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.