Zeytin Yaprağı Ne Zaman, Hangi Mevsimde Toplanır? Zeytin Yaprağı Kurutmadan Kullanılır Mı?

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Zeytin yaprağı, antik çağlarda geleneksel tıbbın en çok başvurduğu bitkilerden biriydi. Her derde deva zeytinyağının yaprağı da bir mucizeydi. Son zamanlarda uzmanların zeytin yaprağının sağlığa pek çok faydası olduğunu açıkladıktan sonra kullanımı da artmaya başladı. Zeytin yaprağını Japonya mide ve bağırsak rahatsızlıklarında, Yunanistan yüksek tansiyon tedavisinde, İtalya ise ateş düşürücü olarak halen kullanmaktadır. Zeytin yaprağı ne zaman ve nasıl kurutulur? Zeytin yaprağı kurutmadan kullanılır mı? Zeytin yaprağı hangi mevsimde toplanır? Zeytin yaprağı ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için derledik…

Zeytin Yaprağı Ne Zaman Toplanır?

Zeytin yaprağı, genellikle kasım-aralık aylarında toplanır. Bu, zeytin ağaçlarının meyve vermeyi tamamladığı ve yapraklarının tamamen yeşil olduğu bir dönemdir. Ancak, zeytin yaprağının toplanma zamanı bölgelere ve zeytin ağaçlarının yetiştirilme şekline göre değişebilir. Zeytin, Türkiye’de özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak yetişmektedir. Buradaki püf nokta, zeytin yaprağının tamamen olgun ve sağlıklı olduğundan emin olmaktır.

Zeytin Yaprağı Nasıl Kurutulur?

Zeytin yaprağının kurutulması, uzun süre muhafaza edilebilmesi için gerekli bir işlemdir. Zeytin ağacında bulunan Oleuropein (Oleropin) ağacın kendini çeşitli hastalıklara karşı korumak için geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Oleropin keşfedilmiş en güçlü antioksidanlardan biridir. Bu madde savunma sistemimizi güçlendirir. Bu yüzden zeytin yaprağı kurutma işleminde Oleropin madde seviyesinin azalmaması için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Kurutma işlemini evde kolaylıkla yapabilmenin birkaç yöntemi vardır.

Serme Yöntemiyle Kurutma

Öncelikli temiz ve sağlıklı zeytin ağacından yapraklar toplanır.

Yapraklar yıkanmalı, yumuşak bir bezle iyice kurulanmalıdır.

Silinen yapraklar, bir tepsiye yerleştirilir. Havadar bir yerde, güneş almayacak şekilde, serin bir ortamda en az bir hafta kurutulmalıdır.

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra zeytin yapraklarını hava geçirmeyen, cam bir kavanozda saklayın. Bu şekilde zeytin yaprakları tazeliğini ve lezzetini koruyacaktır.

Asma Yöntemiyle Kurutma

Aynı şekilde temiz ve sağlıklı olduğunuz zeytin ağacından yapraklar toplanır.

Yapraklar yıkanır, süzülür ve kurulanır.

Zeytin yaprakları bir ipe dizilir

Direkt güneş almayan bir yerde 1 hafta kurutulmaya bırakılır.

Burada akıllara zeytin yaprağı kurutmadan kullanılır mı, sorusu geliyor. Uzmanlar zeytin yapraklarını kurutmadan kullanmayı önermiyorlar. Önemli bir uyarı direk güneş ışığına maruz kalan yaprakların içindeki yağlar buharlaşıp kaybolacaktır. Bu sebeple yarı gölge alanlarda kurutma işlemi yapılmalıdır.

Zeytin Yaprağı Hangi Mevsimde Toplanır?

Zeytin yaprağı, sonbaharın mevsiminin sonu kış mevsiminin başında toplanır. Burada önemli olan zeytin ağaçlarının ilaçlama zamanlarının geçmiş olmasıdır. Ayrıca yağmurların yağmasıyla da yapraklar yıkanıp temizlenir.

Zeytin Yaprağı Ne Zaman Kurutulur?

Zeytin yaprağı, Kasım-Aralık ayında kurutma için toplanır. Toplanan zeytin yaprakları için uygun koşullar sağlanınca kurutma işlemine geçilir. Önemli bir püf nokta, zeytin yapraklarını direkt güneş ışığını maruz bırakmadan ama aynı zamanda da aydınlık bir ortamda kurutmaktır.