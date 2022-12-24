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Yeşil çam kozalağı, solunum rahatsızlığı olanların çok iyi bildiği doğal bir ilaçtır. Akciğerleri temizleyen, bağışıklığı güçlendiren yeşil çam kozalağının hem kaynatılıp suyu hem de reçeli tüketilebilir. İçeriğinde kalsiyum ve protein barındıran yeşil çam kozalağı bu bileşenler sayesinde vücudu hastalıklardan korur. Çamgiller familyasından olan çam ağacı yaygın olarak Pinus ismiyle de anılır. Peki diş ve diş eti ağrılarını hafifleten, saç sağlığına inanılmaz faydaları olan ormanın mucizesi yeşil çam kozalağı ne zaman toplanır? Çam kozalağı reçel yapmak için ne zaman toplanır? Yeşil çam kozalağı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Yeşil Çam Kozalağı Ne Zaman Toplanır?

Yeşil çam kozalakları ilkbahar aylarında oluşmaya başlar. Bölgeye ve iklime göre yeşil çam kozalaklarının toplanma dönemi değişiklik göstermekle birlikte, oluşmaya başladıktan sonra ilk bahar ve yaz aylarında kozalaklar yeşil ve de yumuşak bir haldeyken toplanır. Burada önemli olan yeşil çam kozalaklarının henüz kahverengiye dönmeden ve küçükken toplamaktır.

Çam Kozalağı Reçel Yapmak İçin Ne Zaman Toplanır?

Çam kozalağı reçeli, doğal bir şifa kaynağıdır. Hücreleri yeniler, vücudun direncini arttırır. Kontrollü ve düzenli olarak tüketilirse solunum rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur. Çam kozalağı reçelinin yapımı diğer reçellerden farksızdır. Yine de halk arasında yaygın olmayan çam kozalağı reçeli yapmak için kozalaklar küçük ve tazeyken genellikle mayıs ayında toplanır. Çam kozalağı reçeli yapmak için şu adımlar izlenmelidir:

Kozalaklar, yol kenarından uzak bir ağaçtan toplanmalıdır.

Toplanan kozalaklar yıkanır.

Tencerede bir saat boyunca kozalakları kaynatılır. Kozalaklar kaynamaya başlayınca şeker ilave edilir

Tencerenin yüzeyinde oluşan köpükler kaşık yardımıyla toplanır.

Reçel kıvamına gelince limon sıkıp 5 dakika daha kaynatıp, ocağın altı kapatılır.

Yeşil Çam Kozalağı Hangi Ayda Olur?

Yeşil çam kozalağı hem reçeli hem de şurubu yapılan doğal bir ilaçtır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, şeker hastalığında, bağışıklığı güçlendirmede kullanılır. Yeşil çam kozalağından şurup ya da reçel yapmak isteyenlerin bu meyveyi toplama zamanı oldukça önemlidir. Genellikle mayıs ayında meyveler yeşil ve tazeyken toplanır.

Kozalak Şurubu Hangi Mevsimde Yapılır?

Kozalak şurubu akciğer temizliği için halk arasında uzun zamandır bilinen bir yöntemdir. Bu şurubu yapmak için ihtiyacımız olan şey sadece yeşil çam kozalağı, esmer şeker, su ve cam bir kavanoz. Bu karışımı arada bir karıştırmamız gerekir. Yaklaşık iki hafta sonra kozalak şurubumuz hazır. Önemli bir püf nokta ise kozalakların yeşil haldeyken ilkbahar mevsiminde toplanmasıdır.