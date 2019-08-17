Gıda mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin üretim aşamalarında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre; sofralık siyah zeytinin işleme yöntemleri arasında yer alan kostik kullanımı yasal olsa da usulüne uygun olmayan kullanımda üründeki kalıntıların, sağlık açısından tehlike yarattığı belirtildi.

ACI TADIN GİDERİLMESİ İÇİN KULLANILIYOR

Zeytinin yapım aşamasında üründeki acı tadın giderilmesinde kostik maddesinin kullanıldığını belirten Bilge, "Kostik zeytin işletmecilerinde, zeytindeki acılığı gidermek amacıyla kullanılıyor. Kostik kullanımının yasal olarak kabulü var, kullanımı serbest bir ürün ama burada önemli olan kullanılan maddenin miktarı, ne ölçüde kullanıldığı ve hangi aşamalardan geçirildiğidir. Kostik kullanımı yasal olsa da usule uygun yıkanmadığında, sağlık için tehlikeli bir hale geliyor. Zeytinin acılığının daha çabuk giderilmesi için kullanılan kostiğe alternatif ürünler de bulunuyor. Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor" açıklamasında bulundu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİMDEN UZAK DURULMALI

Tüketicilere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Bilge, "Tüketiciler, üründen yana tercihlerini mutlaka üretim izin belgesi olan ve bakanlık denetiminden geçmiş, fabrikalarda gıda mühendisleri denetiminde üretilen ürünlerden yana yapmalıdır. Merdiven altı yerlerden ürün almamalılar" diye konuştu.