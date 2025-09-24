Habertürk
        Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas'ın yüzünü ilk kez paylaştı

        Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas'ın yüzünü ilk kez paylaştı

        Bu yıl anne olan Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla oğulları Atlas'ın yüzünü takipçilerine gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 23:43 Güncelleme: 24.09.2025 - 23:43
        Atlas'ın yüzünü ilk kez paylaştı
        Oyuncu çift; Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020'de nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bu yıl bir çocukla taçlandıran çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Ünlü çift, oğullarına Atlas adını veren ikili, zaman zaman sosyal medyada aile pozlarıyla gündeme geliyor.

        Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz saatlerde yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

        Daha önce oğlunun yüzünü göstermeyen oyuncu, bu kez Atlas’ın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

        Habertürk Anasayfa