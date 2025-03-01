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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:55
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        Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti!
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        Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde elendi.

        Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşı karşıya geldi.

        Aynı zamanda turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan Navarro'ya 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

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