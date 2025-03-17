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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'den Miami'ye veda! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez'den Miami'ye veda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:29
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        Zeynep Sönmez'den Miami'ye veda!
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        Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Japon Ena Shibahara'ya 2-1 yenilerek elendi.

        Indian Wells Turnuvası elemelerinin final turundan sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki milli tenisçi, yaklaşık 2 hafta sonra kortlara döndü.

        Klasmanın 78. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında dünya 138 numarası Shibahara ile karşılaştı.

        Rakibine 6-3, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya veda etti.

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