Zeynep Dizdar, katıldığı bir programda yıllar önce aşk yaşadığı Ümit Sayın ile ilgili bir itirafta bulundu.

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Dizdar, "Tarkan'ın seslendirdiği Ümit Sayın imzalı 'Unutmamalı' şarkısının size yazıldığı doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Evet o şarkı bana yazıldı. O şarkı, Ümit’in ilk bestesiydi. Benden ilham alınıp yazılmış bir şarkıydı"

Tarkan ve Ümit Sayın

'Unutmamalı', 1994'te dinleyiciyle buluşan Tarkan'ın ikinci stüdyo albümü 'Aacayipsin'den bir şarkı.