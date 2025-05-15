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        Haberler Magazin Zeynep Dizdar'dan Tarkan itirafı; "Bana yazıldı" - Magazin haberleri

        Zeynep Dizdar'dan Tarkan itirafı

        Zeynep Dizdar, eski sevgilisi Ümit Sayın'ın yazdığı Tarkan'ın seslendirdiği 'Unutmamalı' adlı şarkı hakkında bir itirafta bulundu; "Bana yazıldı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:33
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        "O şarkı bana yazıldı"
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        Zeynep Dizdar, katıldığı bir programda yıllar önce aşk yaşadığı Ümit Sayın ile ilgili bir itirafta bulundu.

        Dizdar, "Tarkan'ın seslendirdiği Ümit Sayın imzalı 'Unutmamalı' şarkısının size yazıldığı doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Evet o şarkı bana yazıldı. O şarkı, Ümit’in ilk bestesiydi. Benden ilham alınıp yazılmış bir şarkıydı"

        Tarkan ve Ümit Sayın
        Tarkan ve Ümit Sayın

        'Unutmamalı', 1994'te dinleyiciyle buluşan Tarkan'ın ikinci stüdyo albümü 'Aacayipsin'den bir şarkı.

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        #Zeynep Dizdar
        #tarkan
        #Unutmamalı
        #Ümit Sayın

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